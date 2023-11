Stiri pe aceeasi tema

- "Noi suntem onorati sa gazduim aceasta conferinta organizata impreuna cu Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania si dedicata unui eveniment aniversar, 15 ani de la infiintare, in mai 2008, a Pilonului II de pensii private obligatorii in Romania. El a fost construit cu asistenta Bancii…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) va anunta cel mai tarziu vineri o decizie referitoare la meciul Belgia - Suedia, care a fost oprit la pauza, din cauza unui atac terorist ce a avut loc la Bruxelles, si nu a mai fost reluat, scrie site-ul radioteleviziunii RTBF.UEFA va anunta pana vineri decizia…

- Președintele director-general al SRTv, Dan Turturica, a mers in acest an pe bani publici, la cursuri și intalniri, in Finlanda, Franța, Polonia sau Spania. La finalul lunii, se pregatește de o noua plecare in Statele Unite ale Americii.Dan Turturica a fost validat in noiembrie 2021 de Parlamentul Romaniei…

- Gabriela Firea susține ca, potrivit unei statistici recente, Romania se situeaza pe primul loc in Uniunea Europeana la numarul de copii care sunt victime pe șosele. ”Statistica dramatica! Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana la numarul de copii care sunt victime pe șosele. Peste 140 de copii…

- Romanii sunt printre europenii cu cel mai mare numar de ore lucrate saptamanal. Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Conform…

- Reprezentanții sistemului de justiție din Iran au confirmat, marți, in premiera, faptul ca un cetațean suedez se afla intr-o inchisoare din Iran. Detenția unui cetațean suedez care lucreaza pentru Uniunea Europeana a fost confirmata marți de justiția iraniana.„Cetațeanul suedez a fost incarcerat…

- 12 noi incendii au izbucnit in ultimele 24 ore doar in nordul Atenei, iar poliția a reținut 79 de persoane care au pus focul intenționat. Principalele focare sunt pe dealurile din jurul capitalei, dar probleme uriașe sunt in continuare și in nord. Autoritațile au avertizat ca vantul și caldura risca…