Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Transilvana ALPHA (FTA) in ziua de 3 martie a finalizat un proiect de donații medicale țintite, catre un spital din Ucraina, derulat in parteneriat cu o organizație umanitara, oameni minunați, din Sighetul Marmației. Au facut posibil acest transport Blijvende Hulp voor Roemenie prin finanțare,…

- Farmacia Sociala din Sangeorgiu de Mureș anunța incheierea unui parteneriat cu Crucea Roșie Mureș, prin care se dorește ajutarea refugiaților din Ucraina. Poți dona cumparand de la Farmacia Sociala produse pe care Crucea Roșie Mureș le comanda pe baza necesitații și urgenței, pentru a ajuta refugiații…

- Sindicatul Liber din Invațamant Maramureș (SLI MM) se alatura campaniei umanitare pentru sprijinirea vecinilor din Ucraina afectați de razboi. Astazi, 28 februarie, unul dintre liderii SLI MM din Sighet a trecut granița cu un microbuz pentru a transporta catre ucraineni: saci de dormit, izopren, scutece,…

- Peste 100 de studenți de la Universitatea de Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, intre care o parte din Ucraina, susținuți de colegi din alte țari s-au adunat in aceasta dupa-amiaza in centrul municipiul pentru a-și manifesta solidaritatea cu rudele lor ramase in Ucraina,…

- Presedintele Consiliul Judetean Harghita, Borboly Csaba, a anuntat demararea unei campanii de strangere de ajutoare pentru raionul Beregovo, din regiunea Transcarpatia, Ucraina, cu care administratia din Harghita este pe cale sa se infrateasca. Borboly Csaba a precizat intr-o postare video pe Facebook…

- Farmacia Sociala și Crucea Roșie Mureș organizeaza, in perioada 21-22 februarie, in Targu Mureș, o campanie de testare rapida antigen COVID-19 anonima și gratuita. Standul de campanie va fi amplasat luni, 21 februarie, in Parcul din Cartierul Mureseni, strada Gheorghe Doja nr. 185, incepand cu ora 13.00,…

- Aceasta este organizata de Farmacia Sociala și Crucea Roșie Mureș. Standul de testare rapida antigen COVID-19 va fi amplasat luni, 21 februarie, in Parcul din Cartierul Mureșeni, incepand cu ora 13:00. O zi mai tarziu, pe 22 februarie, cei care doresc sa se testeze gratuit și anonim o pot face la Ceasul…

- Farmacia Sociala și Crucea Roșie Mureș au derulat, la finalul saptamanii, o campanie de testare gratuita antigen in comuna mureșeana Rastolița. Localitatea a fost aleasa pentru ca este mai izolata geografic, iar populația nu prea are acces la servicii de testare. Oamenii au acceptat testarea și pentru…