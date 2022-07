United merge mai departe Cupa Romaniei – faza regionala- a ajuns la momentul finalei, din fericire, reprezentanta Prahovei, Atletic United, calificandu-se in aceasta etapa dupa un succes cu 4-2, la Snagov, la capatul unui meci pe care elevii lui Cristi Burlacu l-au dominat clar, prin golurile marcate de Ștefan Radu, Adi Ilie, Narcis Țanțaru și Adrian Vintila. Astfel, United s-a calificat in finala programata maine, unde va intalni pe Progresul Fundulea, la Voluntari. Calarașenii au produs cumva surpriza, eliminand CS Dinamo din L4 București, in meci direct din faza grupelor. Trupa din Capitala caștigase cu dubla victorie,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- Atletic United , echipa care reprezinta județul Prahova in prima faza a Cupei Romaniei, a remizat, scor 2-2 , in disputa cu Dunarea Giurgiu și are nevoie acum, pentru a caștiga grupa preliminara din care face parte de un succes la doua goluri diferența, in ultimul meci, la Snagov. Narcis Țanțaru și…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat cluburile care vor participa in faza regionala a Cupei Romaniei, ediția 2022-2023, competiție care din acest sezon se va disputa intr-un nou format. Tragerea la sorți a programului acestei faze a competiției a avut loc in urma cu o saptamana, luni, 27 iunie, la Casa…

