Compania Nationala Posta Romana anunța ca toate unitatile postale din mediul rural si urban vor fi inchise, miercuri, 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Romane. Aceasta zi libera este acordata in conformitate cu prevederile Codului Muncii, potrivit carora 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, este declarata zi de sarbatoare legala, in care nu se lucreaza. Posta Romana reia programul de lucru normal, joi, 25 ianuarie 2024.