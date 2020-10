Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a Romaniei s-a diminuat cu doua cifre atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata, in primele sapte luni ale anului comparativ cu aceeasi perioada din 2019, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, in intervalul 1 ianuarie…

- Romania a importat, in primele sapte luni din 2020, o cantitate de titei de 3,68 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 1,308 milioane tep (26,2%) mai mica fata de cea importata in perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…

- Unitatile procesatoare au colectat, in primele sapte luni ale anului, o cantitate de lapte de vaca in scadere cu 0,2%, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, ajungand la 684.889 de tone, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In primele sapte luni ale anului,…

- Productia industriala din Romania a inregistrat scaderi, in primele sase luni ale anului, de peste 16% fata de aceeasi perioada din 2019, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata, in principal ca urmare a rezultatelor negative din industria prelucratoare, industria extractiva si productia si…

- ​​In primele 6 luni din acest an in Romania au decedat cu aproape 6.000 de romani mai puțini decat in prima jumatate de an 2019, arata datele transmise luni de Institutul Național de Statistica. In aprilie și iunie 2020 decedații au fost mai numeroși decat in lunile corespunzatoare din 2019, dar in…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2020, matase in suma de 22,8 milioane de euro, cu 31% mai putin comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pe de alta parte, importurile de matase s-au cifrat la 24,3…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2020, cereale in suma de 988,7 milioane de euro, cu 38,8% mai mult comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica citate de Agerpres.