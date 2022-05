Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al economiei Robert Habeck și-a exprimat temerile duminica despre unitatea Uniunii Europene despre care a spus ca „a inceput sa se farame”, inainte de reuniunea extraordinara a Consiliului European unde subiectul cel mai controversat este cel al impunerii unui embargo impotriva petrolului…

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, se teme ca unitatea Uniunii Europene in privința Rusiei incepe sa se fisureze. Luni și marți urmeaza sa fie discutate un nou set de sancțiuni impotriva Moscovei și un plan de reducere a dependenței Europei de petrolul și gazele rusești, potrivit agenției…

- Germania incearca sa accelereze constructia terminalului pentru a importa gaze naturale lichefiate din diverse tari, inclusiv din Statele Unite. ”Avem o sansa mare sa facem ce este in mod normal imposibil in Germania: sa construim un terminal de gaze naturale lichefiate in aproximativ 10 luni si sa…

- Vorbind la televiziunea nationala, Ustenko a spus ca aceste optiuni sunt discutate in mod activ. Ministrul ucrainean de Finante Serhi Marcenko a declarat sambata ca Produsul Intern Brut al Ucrainei ar putea scadea in acest an cu 30%-50%, din cauza invaziei ruse, transmite Reuters. De asemenea, potrivit…

- Germanii ar trebui sa inceapa sa economiseasca energie acum pentru a deveni mai independenti de combustibilii fosili proveniti din Rusia, a afirmat ministrul german al Economiei, Robert Habeck, in contextul in care cea mai mare economie a Europei cauta modalitati de a reduce importurile de gaze naturale…

- Germania nu se poate lipsi "pe termen scurt" de livrarile de gaze rusesti, iar eventuale sanctiuni impotriva Moscovei in acest sector ar face mai mult rau Uniunii Europene decat Rusiei, a declarat luni ministrul german al finantelor, Christian Lindner, transmite AFP, citata de Agerpres."Trebuie sa avem…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat joi, intr-o declarație de presa, ca a semnat un decret prin care cumparatorii straini trebuie sa plateasca in ruble pentru gazul rusesc incepand cu 1 aprilie, altfel contractele vor fi stopate daca aceste plați nu vor fi facute, relateaza The Guardian și BBC.…

- Dupa ce a amenințat cu prețuri de 2.000 de euro pentru o mie de metri cubi de gaz, fostul președinte rus Dimitri Medvedev a revenit cu un alt mesaj de amenințare pentru Europa, de acesata data cu „razboiul real”, mesaj poblicat marți, pe Twitter, transmite digi24.ro. „Un…