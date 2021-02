Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul parlamentar pentru fortele armate ale Germaniei, Eva Hoegl, a cerut marti declansarea unei investigatii ample asupra acuzatiilor formulate impotriva unor membri ai unei unitati de elita a Bundeswehr-ului, aflata de mai multa vreme in vizor in legatura cu suspiciuni privind prezenta unor…

- Comisarul parlamentar pentru fortele armate ale Germaniei, Eva Hoegl, a cerut marti declansarea unei investigatii ample asupra acuzatiilor formulate impotriva unor membri ai unei unitati de elita a Bundeswehr-ului, aflata de mai multa vreme in vizor in legatura cu suspiciuni privind prezenta unor…

- Teoriile rasiste și-au atins apogeul in Germania din prima jumatate a secolului XX. Unul dintre primii ideologi ai rasismului și nazismului din acea țara a fost un britanic, Houston Stewart Chamberlain, pasionat de cultura și puterea civilizaționala a Germaniei.

- Real Madrid, campioana Spaniei, a inregistrat venituri de 681,2 milioane euro in sezonul 2019/2020, cu opt la suta mai mici decat cele din sezonul precedent, si este clubul cu cea mai mare cifra de afaceri din elita Europei, conform unui studiu al firmei de audit financiar KPMG, citat de Reuters.…

- Fritz Keller, presedintele Federatiei germane de fotbal (DFB), s-a declarat optimist cu privire la sansele Mannschaft la EURO 2020, amanat pentru vara anului viitor din cauza pandemiei de coronavirus, in pofida rezultatelor modeste din ultima perioada, scrie dpa. ''Nu vreau sa…

- Autoritatile germane vor autoriza din nou incepand din ianuarie returnarea sirienilor considerati periculosi, in pofida protestelor din partea partidelor de stanga si a asociatiilor care sprijina migrantii, transmite AFP preluat de agerpres. O decizie in acest sens a fost luata joi seara in cadrul…

- Din cauza numarului mare de cazuri de imbolnaviri și de decese Covid-19 in landul german Bavaria s-a luat decizia ca masurile restrictive sa fie prelungite pana la inceputul anului viitor. Restricțiile in Bavaria vor fi prelungite pana pe data de 5 ianuarie 2021. Bavaria este landul german care a inregistrat…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut vineri o convorbire, in format videoconferinta, cu cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, context in care a subliniat interesul major al Romaniei pentru aprofundarea cooperarii romano-germane, cu precadere pe dimensiunea economica. Potrivit unui comunicat…