- Unirea Dej și Gloria Buzau se intalnesc in etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 2. Partida incepe la 17:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, DigiSport și PrimaSport. Unirea Dej - Gloria Buzau, live de la 17:30 Aici live + statistici Unirea Dej - Gloria Buzau, echipe probabile Unirea…

- Unirea Dej a controlat jocul cu CSA Steaua, din a șasea etapa a Play-off-ului Ligii 2, și a fost la un pas sa-l caștige, insa s-a vazut egalata pe final. Partida dintre Unirea Dej și CSA Steaua s-a disputat azi, de la ora 12, pe Stadionul Municipal Dej. In prima repriza, dejenii au ratat cateva șanse…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni sambata, pe teren propriu, CSA Steaua. Partida conteaza pentru a șasea etapa a Play-off-ului Ligii 2. Meciul dintre Unirea Dej și Steaua se va disputa sambata, 29 aprilie, cu incepere de la ora 12:00 pe Stadionul Municipal Dej. Gazdele au scos la vanzare biletele…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a cedat, scor 0-1, pe teren propriu, in fața formației Oțelul Galați. Partida dintre Unirea și Oțelul – care a contat pentru ultima etapa a turului Play-off-ului Ligii 2 – s-a disputat in aceasta dupa-amiaza, cu incepere de la ora 17:30, pe Stadionul Municipal Dej. La cateva…

- Vineri, 21 aprilie, de la ora 17:30, echipa de fotbal Unirea Dej primește vizita formației Oțelul Galați. Partida de pe Stadionul Municipal Dej conteaza pentru a cincea etapa din Play-off-ul Ligii 2. Biletele pentru jocul cu Oțelul se gasesc, ca de obicei, la Braco Pub și la Cofetaria ”Lemnul Verde”.…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a fost cedat, scor 0-3 (0-2), in fața formației Dinamo București. Partida – care a contat pentru a doua etapa a Play-off-ului Ligii 2 – s-a disputat in aceasta dupa-masa, de la ora 16, pe Stadionul Municipal Dej. Lovitura de start simbolica a fost data de fostul capitan al…

- Unirea Dej - Dinamo, meciul zilei din play-off-ul ligii secunde, se joaca azi, de la ora 16:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport,. Vezi AICI rezultatele și marcatorii etapei a doua din play-off-ul de promovare din liga secunda! Unirea Dej a inceput…

- In ultimul amical disputat inaintea reinceperii Ligii 2, Unirea Dej s-a impus cu 2-1 (1-1) in fața formației CSM Sighetu Marmației. Partida de verificare de pe Stadionul Municipal Dej a avut loc astazi, cu incepere de la ora 13. Florin Blaj a deschis scorul in minutul 5, cu un șut de la marginea careului…