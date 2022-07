Unii turiști sunt nemulțumiți că la Colosseum sunt scaune de piatră și nu e acoperiș Nu e niciun mister ca, turiști de peste tot din lume vin, fie vara, fie iarna, la Roma, unde printre alte puncte de interes, viziteaza și Colosseumul. Și, unii dintre aceștia se arata extrem de nemulțumiți in privința acestei cladiri emblematice a Romei. Ei spun ca la Colosseum nu e acoperiș și din cauza asta e curent teribil. Și ca nu e nimic de capul lui, e doar un morman de piatra rotunda, care nu merita nici jumatate de stea. Și ca scaunele sunt de piatra și incomode. Și ca organizarea e proasta și nu a permis pe parcursul vizitelor lor sa fie lupte de gladiatori. Și ca toata cladirea e gata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

