Patronul unui mic magazin romanesc a decis sa boicoteze așa cum poate Austria: nu mai vinde produsele fabricate acolo. Ideea a venit dupa ce mai mulți romani au anunțat ca sunt dispuși sa boicoteze afacerile austrice din Romania. Grupul financiar austriac Erste Group, care deține Banca Comerciala Romana, a reacționat joi la decizia Guvernului Austriac la Consiliul European JAI de a impiedica accederea Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. Willi Cernko, CEO Erste Group, a ieșit cu un mesaj in contextul in care tot mai multe voci din Romania cer boicotarea companiilor cu capital austriac. ​Clubul…