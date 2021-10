UniCredit renunţă la preluarea Monte dei Paschi (Reuters) Guvernul de la Roma si grupul bancar UniCredit SpA se pregatesc sa anuleze negocierile privind Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), dupa ce eforturile de a ajunge la un acord privind costisitorul plan de recapitalizare au esuat, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, scrie Agerpres. În iulie, UniCredit a anuntat în mod oficial ca a demarat discutiile pentru preluarea Monte dei Paschi, cea mai veche banca din lume. Dupa ce a salvat de la faliment MPS în 2017, în schimbul a 5,4 miliarde de euro, Trezoreria italiana a promis ca îsi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

