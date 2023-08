Non-stop party cu Gamuel Sori – Early In The Morning

Early in the morning I can hear my baby calling for me Vara este momentul perfect pentru petreceri și afterparty-uri. Deci, dacă tocmai te-ai trezit după noaptea vieții tale, este timpul să petreci din nou, iar de data aceasta Gamuel Sori este cel care ți se va alătura. După colaborarea cu INNA… [citeste mai departe]