Ungaria: Vaccinarea anti-Covid devine obligatorie pentru cadrele medicale

- Guvernul Ungariei introduce obligativitatea vaccinarii anti-COVID-19 pentru cadrele medicale ca parte a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, a declarat vineri premierul Viktor Orban pentru postul de radio public, relateaza Reuters.

- Guvernul britanic are in vederea impunerea obligativitatii vaccinarii impotriva COVID-19 pentru personalul medical, in incercarea de a stopa infectiile din mediul spitalicesc, a declarat duminica secretarul de stat pentru vaccinarea anti-COVID-19, Nadhim Zahawi, transmite Reuters. "Orice guvern…

- Romania nu știe cați morți de COVID-19 are! Este concluzia desprinsa din raportul Ministerului Sanatații cu privire la diferențele raportate in platformele care au fost folosite pentru a raporta decesele pacienților infectați cu SARS CoV 2. Membrii comisiei care a intocmit acest raport au concluzionat…