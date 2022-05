Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va obliga bancile, companiile de telecomunicatii, de asigurari, companiile aeriene, cele din sectorul energiei si marile lanturi de supermarketuri sa plateasca la bugetul de stat o mare parte din profiturile lor ''in exces'', a anuntat miercuri premierul Viktor Orban, potrivit agentiilor…

Ungaria va obliga bancile, companiile de telecomunicatii, de asigurari, companiile aeriene, cele din sectorul energiei…

- Comisia Europeana ar putea acorda Ungariei si Slovaciei o exceptie de la embargoul privind achizitiile de petrol din Rusia, care este pregatit in prezent de executivul european, avand in vedere dependenta crescuta a celor doua state membre de titeiul rusesc, au declarat luni pentru Reuters doi oficiali…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit vineri seara, la Digi24, despre victoria lui Orban la alegerile parlamentare din Ungaria și despre atitudinea țarii in cadrul UE, pe care gazetarul o considera „o jignire continua la adresa celorlalți membri ai Uniunii Europene, care ințeleg acum sa lupte și sa sufere,…

- ”Am facut o analiza a decretului lui Putin, iar cazul legal este foarte clar. Ceea ce sugereaza Putin – transformarea de euro in ruble si apoi plata facturii de gaze – ar fi o incalcare a sanctiunilor. Daca faci asta, platesti in ruble, incalci sanctiunile, eviti sanctiunile pe care le impunem Rusiei”,…

Premierul Ungariei, Viktor Orban, pare sa se indrepte catre al patrulea mandat consecutiv, dupa alegerile legislative de duminica, in contextul in care alegatorii au sprijinit pozitia sa prudenta fata de razboiul Rusiei in Ucraina si campania sa pentru valori crestine traditionale, noteaza agenția Reuters.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, pare sa se indrepte catre al patrulea mandat consecutiv, dupa alegerile legislative de duminica, in contextul in care alegatorii au sprijinit pozitia sa prudenta fata de razboiul Rusiei in Ucraina si campania sa pentru valori crestine traditionale, noteaza agenția Reuters.…

- In discursul sau catre Consiliul European, postat pe pagina personala de Facebook vineri, 25 martie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, 44 de ani, a spus ca, daca sancțiunile ar fi fost luate din timo, exista șansa ca Rusia sa nu fi intrat in razboi, scrie CNN.Zelenski a evocat faptul ca armata…