- Ungaria se va dota cu sistemul israelian de aparare aeriana Iron Dome (Domul de Fier), menit sa protejeze de atacuri cu rachete cu raza scurta de actiune si de artilerie, informeaza duminica MTI, citand portalul israelian Yedioth Ahronoth, potrivit Agerpres.

- Sistemul medical din Ungaria se clatina sub povara crizei de coronavirus. Guvernul maghiar a impus restricții pentru a stopa raspandirea virusului. O alta problema in țara ar fi lipsa informațiilor.

- Orașul Sibiu a depașit rata de 11 infectari la mia de locuitori, iar situația este una cu adevarat tragica. Sistemul sanitar este depașit, medicii care au Covid-19, dar sunt asimptomatici, au fost chemați la munca, iar morga din oraș susține ca nu mai face fața.Citește și: Ungaria iși modifica…

- In principal, Primaria va cumpara 850 de biciclete si 80 de triciclete. In acelasi timp, vor fi amenajate 50 de statii, in special in proximitatea locurilor unde opresc mijloacele de transport public. „Sistemul va fi complementar cu sistemul de transport public, prin asigurarea unui ticketing integrat,…

- Negociatorii Parlamentului European (PE) si presedintia germana a Consiliului UE (care a negociat in numele statelor membre ale UE) au ajuns marti la un acord privind detaliile cadrului bugetar multianual 2021-2027, incheind o etapa cruciala pentru activarea pachetului de relansare de 1.800 miliarde…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anuntat ca in perioada imediat urmatoare va continua sa achizitioneze tehnica militara. In acesta faza este vorba de dotarea cu blindate americane Oshkosh JLTV pentru Fortele pentru Operatii Speciale si autospeciale Dacia Duster in varianta militarizata, dar si…

- Cabinetul israelian a aprobat luni in unanimitate acordul istoric ce normalizeaza legaturile cu Emiratele Arabe Unite (EAU) semnat luna trecuta, deschizand calea spre ratificarea sa, informeaza dpa. Un comunicat al biroului prim-ministrului Benjamin Netanyahu precizeaza ca toti ministrii…

- Rusia va furniza Egiptului 25 de milioane de doze din vaccinul sau impotriva COVID-19, Sputnik V, dupa ce Fondul de Investitii Directe din Rusia (FIDR) a ajuns la un acord cu grupul farmaceutic Pharco, relateaza miercuri EFE, potrivit AGERPRES.Acordul va permite ca 25 % din populatia Egiptului…