Ungaria si Rusia au inceput negocierile asupra cooperarii strategice in vederea productiei de vaccinuri anti-COVID-19, a anuntat joi ministrul ungar al afacerilor externe Peter Szijjarto, dupa convorbiri cu ministrul rus al industriei si comertului Denis Manturov, informeaza MTI, Reuters si TASS. Potrivit lui Szijjarto, convorbirile dintre Centrul National pentru Vaccinuri al Ungariei si Fondul de Investitii Directe din Rusia au dus la un acord preliminar conform caruia Rusia permite productia de doze ale vaccinului sau Sputnik V in Ungaria, in asteptarea incheierii unui acord de cooperare strategica.…