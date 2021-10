Stiri pe aceeasi tema

- Romania trimite, in doar cateva ore, sute de bolnavi COVID-19 in Ungaria, anunța Realitatea PLUS. Aceștia vor fi transferați, pe cale terestra, cu ambulanțe, intr-un spital aflat aproape de granița cu Romania. In țara vecina, pacienții vor fi tratați atat de cadre medicale care vor pleca din Romania,…

- Ungaria a oferit Romaniei ajutor pentru tratarea pacientilor COVID-19, a anuntat joi ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in timp ce Romania se confrunta cu un numar record de noi infectari si cu o criza de paturi la ATI, transmite Reuters. ”Ministrul de externe Peter Szijjarto a oferit sprijin…

- „Ministrul de externe Peter Szijjarto a oferit sprijin din partea Ungariei pentru tratarea pacientilor cu coronavirus, intr-o scrisoare transmisa in weekend”, a raspuns MAE de la Budapesta unei intrebari adresate de aceasta agentie de presa, adaugand ca sunt in desfasurare discutii cu Romania cu privire…

- Autoritatile ungare i-au arestat pe liderii unei grupari intitulate „Guvernul national responsabil al Ungariei”, acestia fiind suspectati ca pregatesc „schimbarea ordinii constitutionale a tarii prin mijloace violente”, precum si „asasinarea unor politicieni”, a anuntat…

- Autoritațile de la Budapesta au hotarat prelungirea termenului de returnare a creditelor bancare pana in luna iune 2022 datorita pandemiei de COVID-19, potrivit ministrului de Finanțe, Mihaly Varga, scrie M...

- Ungaria a fost atacata de Bruxelles ''la un nivel fara precedent doar pentru ca Budapesta considera o prioritate protectia copiilor si a familiilor si de aceea nu doreste sa permita accesul lobby-ului LGBTQ in scolile si gradinitele'' din Ungaria, a scris pe Facebook ministrul ungar…

- Guvernul ungar a impus prin decret vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 pentru personalul sanitar, inclusiv lucratorii din sectorul de distributie a medicamentelor. Cei care nu se vaccineaza cel putin cu prima doza pana la 1 septembrie risca sa fie concediați, informeaza Agerpres . Potrivit agentiei…