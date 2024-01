Ungaria lansează programul de instruire militară voluntară pentru funcționarii publici Ungaria - care pledeaza pentru ca Ucraina sa faca pace cu Rusia - incepe instruirea militara a functionarilor publici, pe baza de voluntariat, a anuntat ministrul ungar al apararii nationale, Kristof Szalay-Bobrovniczky, luni, printr-un clip publicat pe pagina sa de Facebook, relateaza MTI. Oficialul ungar spune ca in situatiile de urgenta din trecut s-a putut observa ca implementarea cu succes a capabilitatilor si sarcinilor de aparare nu depind numai de militari. De aceea, Ungaria a decis sa le ofere functionarilor publici care lucreaza in diferite domenii ale administratiei de stat si care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

