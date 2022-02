Stiri pe aceeasi tema

- Italia, Franța, Cipru și-au exprimat acordul pentru excluderea Rusiei din sistemul interbancar de comunicatii internationale SWIFT, anunța autoritațile de la Kiev, care au purtat discuții cu țarile europene. Acordul Ciprului era considerat important, deoarece Ciprul este o destinație majora a investițiilor…

- Presedintele american Joe Biden a acuzat joi Rusia ca a premeditat atacul lansat in zorii zilei impotriva Ucrainei si ca armata rusa a declansat un asalt neprovocat asupra Ucrainei, transmite Reuters. Liderul SUA a mai spus ca atacul rusesc s-a desfasurat in mare asa cum se banuia ca se va intampla.…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu s-au pus inca de acord daca sa taie sau nu accesul Moscovei de la rețeaua globala de plați interbancare, vitala pentru economia Rusiei, relateaza CNN. Țari precum Polonia sau Lituania ar vrea ca Rusia sa fie eliminata din sistemul SWIFT, pe cand cele care au legaturi…

- Președintele american Joe Biden a promis, luni, dupa discuția cu cancelarul german Olaf Scholz la Casa Alba, ca va opri gazoductul Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaz din Rusia pana in Germania, daca armata Moscovei traverseaza granița Ucrainei.

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…

- SUA au anunțat ca nu vor trimite trupe pentru a apara Ucraina, in cazul in care va fi atacata de Rusia. Joe Biden a motivat decizia, susținand ca țara nu face parte din NATO. Președintele american Joe Biden a precizat miercuri ca SUA nu va trimite trupe militare in Ucraina cu intenția de a o apara de…