- Guvernul ungar a impus prin decret vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 pentru personalul sanitar, inclusiv lucratorii din sectorul de distributie a medicamentelor. Cei care nu se vaccineaza cel putin cu prima doza pana la 1 septembrie risca sa fie concediați, informeaza Agerpres . Potrivit agentiei…

- Comisia Europeana nu va aproba planul national de redresare si rezilienta (PNRR) al Ungariei atat timp cat aceasta tara nu implementeaza reforme judiciare si nu garanteaza investigarea cazurilor de coruptie, a declarat intr-un interviu publicat marti comisarul european pentru justitie, Didier Reynders,…

- Autorii studiului, care au intrebuintat datele unuia dintre cele mai renumite portaluri de calatorie din lume, au analizat preturile pentru cafeau la filtru, cappuccino si cafea cu lapte la cate cinci cafenele din fiecare capitala europeana, stabilindu-se un pret mediu, relateaza G4Media.ro .S-a stabilit,…

- Anunțul facut miercuri de liderul grupului Renew Europe vine chiar in ziua in care Parlamentul European dezbate in plen controversata lege anti-LGBT intrata in vigoare tot azi in Ungaria. Unul dintre argumentele Comisiei Europene, scrie cotidianul italian La Repubblica , este ca Budapesta nu poate oferi…

- Papa Francisc a anuntat duminica ca va merge în vizita în Slovacia, dupa ce va oficia o mesa la Budapesta, în perioada 12-15 septembrie, relateaza AFP și Agerpres."Ma bucur sa va anunt ca, în perioada 12-15 septembrie, cu voia lui Dumnezeu, voi merge în Slovacia…

- Autoritațile competente din UE au prelungit o investigație de aproape doi ani cu privire la ajutorul de stat maghiar pentru fabrica de baterii pentru vehicule electrice a producatorului sud-coreean Samsung SDI dupa ce Ungaria a prezentat noi date pentru a-și susține cazul. Samsung SDI, o filiala a gigantului…

- Rasism la Budapesta la Euro 2020?! Partidele desfașurate in capitala Ungariei s-au bucurat de tribune pline și galagioase. Dar au fost și locul nor manifestari ale fanilor maghiari pe care UEFA le investigheaza. Pus in garda de aacst lucru, capitanul naționalei Olandei a amenințat ca va ieși din teren…