Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu, gravida din nou. Surpriza, cine va fi tatic O mai țineți minte pe Mihaela Cernea, vedeta muzicii anilor ’90 in grupul Class dar și in ”Școala Vedetelor”? La 45 de ani, prima solista de la noi ce a cunoscut celebritatea in muzica dance, ramane activa pe scena muzicala intru bucura…

- Tarile UE au incheiat saptamana trecuta un acord pentru a-si reduce cererea de gaze, pentru a incerca sa umple depozitele de gaze si sa se pregateasca pentru o posibila intrerupere completa a livrarilor Rusiei. Acordul cere tuturor tarilor UE sa reduca voluntar consumul de gaze cu 15% in aceasta iarna…

- Ungaria a confirmat pana in prezent 42 de cazuri de variola maimutei, dintre care noua au fost inregistrate in ultimele zile, a anuntat joi Autoritatea nationala de sanatate publica (NNK), informeaza MTI.

- ”Autostrada A0 intre DN5 si DN6 NU va fi gata anul acesta! Se pare ca doar noua ne-a pasat de cei aproximativ 10 kilometri dintre Jilava si Bragadiru, parte din lotul 2 al Autostrazii A0 Sud, noua centura a Capitalei. Desi la inceput de an era perfect fezabil sa circulam pe primii kilometri ai autostrazii-inel…

- Cei mai bogați primari din București! Funcția de primar, fie al Capitalei, de sector, sau local, implica responsabilitați majore, multe dintre ele fiind și promisiuni electorale. Majoritatea celor aleși in aceste funcții de administrație vin din randurile politicienilor, alții, puțini la numar, din…

- Tentativa de destabilizare in Republica Moldova. Un grup de aproximativ 100 de indivizi cu constituție atletica au fost depistați in aceasta dupa-amiaza in zona Parcului Catedralei Mitropolitane din Chișinau. Potrivit surselor Cotidianul.md de la fața locului, indivizii erau amplasați in cel puțin trei…

- Potrivit edilului general Nicusor Dan, Planurile Urbanistice zonale (PUZ-urile) a cinci dintre cele sase sectoare ale Capitalei au fost suspendate prin decizie a Consiliului General al Capitalei, pentru o perioada de un an dupa care doua dintre cinci au fost anulate definitiv de o instanta de judecata,…

- Majoritatea refugiatilor ucraineni din Ungaria sunt dornici sa paraseasca aceasta tara, al carei lider „nationalist” este o exceptie in UE prin pozitia sa neutra fata de razboi, conform unui articol publicat de AFP pe platforma media EDNH la 23 mai, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele…