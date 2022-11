Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de gripa aviara a fost identificat la o ferma de gaste din judetul Bekes din sud-estul Ungariei, la frontiera cu Romania, a anuntat miercuri Autoritatea Sanitara Veterinara din Ungaria (NEBIH), transmite MTI. Autoritatea a precizat ca a instituit o zona de protectie de trei kilometri in…

