UNESCO: Un imens recif de coral sub forma unui trandafir, descoperit în largul insulei Tahiti Cercetatorii au descoperit un recif de coral imens sub forma unui trandafir, la 30 de metri adancime in largul insuleiTahiti. Este o descoperire esențiala in condițiile in care recifele de corali sunt extrem de sensibile la schimbarile climatice. Este unul dintre cele mai mari recife de corali din lume descoperit la o adancime de 30 de metri, transmite un comunicat al UNESCO, care susține aceasta misiune științifica. Starea impecabila a coralilor in forma de trandafir și marimea lor fac ca acesta sa fie o descoperire cu totul speciala mai spune UNESCO. Reciful are o lungime de trei kilometri,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

