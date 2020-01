In Canada se afla numeroase localitati si orase cu nume cel putin neobisnuite: Moose Jaw (Falca Elanului) din Saskatchewan, Medicine Hat (Palaria Medicinala) din Alberta, Dildo din Newfoundland sau Labrador si Swastika din Ontario sunt doar cateva dintre ele. Insa, pentru multi dintre locuitorii oraselului Asbestos din provincia vorbitoare de limba franceza Quebec acest nume a devenit "prea toxic" pentru a mai fi folosit, conform unui material publicat vineri de DPA. In cursul zilei de joi localnicii din Asbestos s-au adunat pentru o consultare publica cu membrii Consiliului local in vederea schimbarii…