- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat sambata, intr-un interviu pentru o televiziune, ca nu a fost niciodata in concediu in strainatate, el precizand ca sunt foarte multe locuri de vizitat in Romania.

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat la conferinta presedintilor de parlamente UE, ca populismul afecteaza democratia si pune in pericol drepturile civile ale tuturor. Am punctat faptul ca populismul afecteaza democratia si pune in pericol drepturile civile ale tuturor, subliniind amploarea…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, va participa la Conferința Europeana a președinților de Parlamente din cele 46 de state membre ale Consiliului European. Liderul PNL a spus ca printre temele Conferinței se regasesc: consecințele razboiului din Ucraina, rolul parlamentelor naționale in reconstrucția…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a transmis joi, de Ziua Independentei Ucrainei, ca tinand piept invadatorilor, armata ucraineana isi apara atat propriul popor, cat si Europa, de ambitiile neo-imperiale ale Kremlinului si de forta armelor sale, iar in aceste conditii, este firesc…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, s-a intalnit, miercuri, la Parlament, cu reprezentantii Confederatiei Patronale "Concordia" si ai Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), discutiile vizand modificarile

- Liderul PNL și presedintele Senatului Romaniei, Nicolae Ciuca, s-a aflat zilele acestea intr-o minivacanța in Bucovina alaturi de soția sa.Nicolae Ciuca a fost cazat la o pensiune din zona Gura Humorului, iar in cursul zilei de vineri, impreuna cu președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, și ...