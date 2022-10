Locul unde va fi inmormantat dr. Mencinicopschi ar fi fost dorit chiar de catre regretatul medic. Mulți dintre cei care l-au cunoscut iși vor lua adio de la el, dar bucureștenilor s-ar putea sa nu ajunga ușor la funeralii. Ne referim la masa larga a bucureștenilor care l-au apreciat pe doctor și care și-ar fi dorit sa ii aduca un omagiu. Profesorul nu va fi inmormantat in Capitala, ci in locul sau de baștina, in localitatea Domnești, județul Argeș, langa parinți. Prin urmare, daca rudele ori apropiații din Capitala trebuie sa ajunga cu orice preț, pentru cei care și-ar fi dorit un simplu omagiu…