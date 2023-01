Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Alba Iulia s-a ales cu 6 luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei, dupa ce a incercat sa sustraga 13 croasanți, un kilogram de somon și 400 de grame de biscuiți, din Kaufland Cetate. In data de 10 februarie 2021, in jurul orei 09:00, inculpata a intrat in incinta magazinului Kaufland…

- O femeie din Japonia, condamnata la moarte pentru uciderea a doi barbați in 2009, s-a inecat cu mancare și a murit. Un caz mai puțin obișnuit, dar și hilar, a avut loc in Japonia, unde o femeie ce fusese condamnata la moarte pentru uciderea a doi barbați a murit inecata cu mancare. Femeia de 49 de ani…

- Anglia a raportat 94 de decese, printre care si 21 de copii, cauzate de scarlatina si de infectii invazive cu streptococul A inregistrate in acest sezon, a anuntat joi Agentia pentru Securitate Sanitara din Marea Britanie (UKHSA), informeaza Reuters. Guvernul britanic a precizat saptamana trecuta ca…

- Deputații au aprobat, in cea de-a doua lectura, proiectul de lege care va oferi femeilor dreptul de a beneficia, in perioada concediului de maternitate, atat de salariu, cat și de indemnizația de maternitate, in cazul in care vor decide sa munceasca in aceasta perioada. Inițiativa a fost lansata de…

- A fost condamnata inca in anul 2017 la 19 ani de inchisoare pentru trafic de persoane și de copii, dar nu a mai ajuns dupa gratii și era de negasit. P Poliția de Frontiera anunța ca au reținut femeia de 37 de ani in seara zilei de 8 decembrie, in sectorul Botanica din Chișinau, transmite Noi.md cu referire…

- Sase copii au murit in Marea Britanie din cauza unor infectii invazive cu streptococul A, care provoaca scarlatina, o boala usoara, dar a carei incidenta este in crestere in aceasta tara, au anuntat autoritatile sanitare, citate de News.ro. Agentia pentru Sanatate si Siguranta din Marea Britanie (UKHSA)…

- Romana a devenit a treia cea mai vorbita limba din Anglia și Țara Galilor, potrivit Institutului Național de Statistica din Regatul Unit. Este cea mai mare creștere din ultimii 10 ani. In 2011, doar 73.000 de persoane au declarat ca vorbesc limba romana, iar in 2021, numarul lor a ajuns la 472.000,…