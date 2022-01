Stiri pe aceeasi tema

- "Avand in vedere raportul serviciului de Ambulanța al Municipiului București și județului Ilfov (SABIF), care informeaza despre creșterea rapida a solicitarilor pentru testarea la domiciliu a pacienților care prezinta simptome de infecție respiratorie, compatibile cu infecția cu SARS CoV-2 și care a…

- Rata de infectare in Capitala a sarit luni la 5,67 la mia de locuitori, in timp ce testarile pentru COVID-19 au loc cu incetinitorul. Specialistii avertizeaza asupra pericolului sufocarii spitalelor. Medicii atrag atentia ca ar trebui reevaluata, „pana nu e prea tarziu”, decizia de a mentine scolile…

- Romanii suspecți de Covid se vor putea testa gratuit la cabinetele medicilor de familie, anunța Ministrul Sanatații. Ordinul a fost deja publicat in Monitorul Oficial miercuri, 12 ianuarie 2022.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat joi, referitor la valul 5 al pandemiei de Covid-19, ca el este un susținator al școlilor deschise, insa eventuale noi masuri vor fi discutate la momentul potrivit și vor fi luate decizii ”echilibrate”. ”O sa discutam cu toți colegii pentru a lua decizii…

- Administratia Biden va deschide in aceasta saptamana centre federale de testare pentru Covid-19 in New York si va cumpara 500 de milioane de teste rapide la domiciliu pe care americani le vor putea comanda online, gratuit, incepand din ianuarie, pentru a combate raspandirea

- Presedintele PNL, Florin Citu, spune ca nu s-a discutat in coaliția de guvernare despre asumarea raspunderii pe proiectul de lege privind certificatul COVID la locul de munca, in condițiile in care Guvernul are o majoritate solida in Parlament. El adauga ca PNL sustine orice proiect care poate duce…

- Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie - 16,54 cazuri la mia de locuitori.Cum a evoluat rata de incidența cumulata calculata la 14 zile:14.12.2021 – ora 10:00 – valoarea de 0.8513.12.2021 – ora 10:00 – valoarea de 0.9112.12.2021 – ora 10:00 – valoarea…

- Ultimul semnal de alarma asupra riscului valului 5 asupra Romaniei a fost tras de medicul Radu Țincu, specialist in ATI la Spitalul Floreasca din Capitala.Cu presiunea enorma asupra sistemului sanitar a valului 4 ce va continua inca 3 saptamani, sistemul medical este copleșit de numarul inca mare de…