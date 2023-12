Stiri pe aceeasi tema

- In cautarea unui camin plin de energie pozitiva și prosperitate, din ce in ce mai mulți romani se indreapta catre plantele care aduc noroc in casele lor. Incarcate de simboluri și invaluite in tradiții, aceste plante au devenit o prezența nelipsita in designul interior, cat și o sursa de inspirație…

- Craciunița, un simbol clasic al sarbatorilor de iarna, este o prezența fermecatoare in casele noastre, aducand cu ea nu doar farmecul Craciunului, ci și norocul. Cu toate acestea, ca orice planta de apartament, are nevoie de o temperature optima pentru a sta inflorita cat mai mult timp. Afla in cele…

- Specialiștii in Feng Shui spun ca in ultimii ani, cactușii au devenit unul dintre cele mai importante elemente decorative intr-o locuinta. Pe langa aspectul lor impunator dar frumos, aceștia au un efect benefic și asupra psihicului. Unde se pun cactușii in casa pentru a atrage norocul. Cactușii sunt…

- Romanii trebuie sa știe ce obiecte nu se imprumuta niciodata. Daca vei face asta, atunci se spune ca vei atrage ghinionul asupra ta și a locuinței tale. Ce obiecte nu se imprumuta niciodata Romanii sunt plini de superstiții, adunate in sute de ani. Unele vin chiar din negura timpului și mulți nici nu…

- Astazi iți prezentam cei trei copaci pe care ii poți planta in curte. In acest fel vei atrage norocul in viața ta, astfel ca nu vei mai avea probleme in plan financiar, dar nici in cel al dragostei sau carierei. Ce copaci trebuie sa plantezi in curte. Așa vei atrage norocul in casa ta Copacii […] The…

- Exista numeroase obiecte pe care oamenii le așeaza intr-un spațiu special din locuința lor pentru a aduce norocul in familie. Insa, puțini sunt cei care știu ca exista și un ingredient care atrage norocul și succesul. Iata in ce colț al casei se presara bicarbonat de sodiu, pentru a avea succes pe tot…

- Poate nu știai, dar alcoolul te ajuta sa atragi bani. Filosofia Feng Shui ofera metode unice ca sa atragi prosperitatea financiara, iar alcoolul este una dintre ele. Astfel, daca pui alcool in anumite locuri cheie, vei curața și vei revitaliza energia casei tale, creand un mediu favorizant al abundenței…

- Exista o mulțime de metode prin care putem atrage banii. Una dintre cele mai cunoscute presupune așezarea unei anumite plante intr-un colț al casei tale. Vei surprins de rezultat. Afla, din randurile de mai jos, ce trebuie sa faci pentru a atrage norocul financiar. Cum putem atrage banii Foarte puțini…