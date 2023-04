Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Medgidia organizeaza miercuri, 19 aprilie 2023, de la ora 10.00, in sala de sedinte a institutiei, dezbaterea publica cu privire la stabilirea si indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2024, aplicabile la nivelul municipiului MedgidiaPotrivit…

- Direcția Impozite și Taxe Locale Pitesti reamintește contribuabililor ca, pentru plata cu anticipație a impozitelor pe cladiri, pe terenuri și pe mijloace de transport, datorate pentru intregul an fiscal 2023, de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie 2023 inclusiv, se acorda o bonificație…

- Incepand cu data de 15.03.2023 Primaria Frata poate incasa impozite și taxe locale prin urmatoarele modalitați: 1. Numerar la caseria unitații . 2. Plata cu CARD POS la caseria unitații. 3. Plata on-line prin portalul CITYON accesibil prin saitul Primariei Frata, unde se poate vizualiza și patrimoniul…

- Pana la 1 martie 2023, din taxele și impozitele locale, in municipiul Suceava s-au colectat cu 25,23% mai mulți bani decat la aceeași data de anul trecut. Primarul Ion Lungu a declarat ca este o creștere de la aproximativ 16 milioane de lei, la peste 20 de milioane. El a menționat ca incasarile de la…

- Reprezentanții Primariei Municipiului Targu Mureș au anunțat, pe pagina web a instituției, www.tirgumures.ro, ca pentru anul 2023, in cazul persoanelor fizice, se acorda o bonificație de 10% pentru plata cu anticipație pana la data de 31 martie 2023, a impozitului/ taxei pe cladiri, a impozitului/ taxei…

- Taxele si impozitele locale ar urma sa creasca cu 13,8% in 2024, conform ratei inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare pus in dezbatere publica de Primaria Capitalei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Deputatul Bota Calin:Romanii sunt cei care vor suporta in final creșterea taxelor și impozitelor propuse de PSD. „Niciun reprezentat PSD care deplange zilele acestea la televizor soarta romanilor nu spune ca orice creștere de taxe și impozite se regasește in costul final și, in plus, duce la creșterea…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii și Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei au lansat aplicația pentru mobil Ghișeul.ro, la care s-a lucrat mai mult de un an. Astfel, taxele, impozitele, amenzile vor putea fi platite direct, de pe telefon, iar cazierul judiciar, va putea fi obținut…