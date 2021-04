Unde se păstrează cea mai veche carte din Moldova și cum arată aceasta Este vorba despre „Categoriile lui Aristotel”, care a fost tiparita in 1551 la Veneția. Cartea este scrisa in limba greaca veche. Potrivit șefei Secției carte veche și rara a Bibliotecii Naționale Veronica Cosovan, cartea a fost gasita in cadrul unei expediții efectuate prin anii 70 ai secolului trecut, pe teritoriul țarii și a fost adusa la Biblioteca Naționala a Moldovei pentru a fi conservata și pastrata. Specialistul susține ca aceasta carte a reușit sa se pastreze intr-o stare buna, datorita faptului ca hartia a fost creata din in și canepa, iar aceasta este cea mai veche formula… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

