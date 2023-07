Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții ne facem planuri de vacanța in aceasta vara, dar nu știm exact unde sa mergem atunci cand suntem in cautare de o plaja frumoasa, chiar pe litoralul romanesc. Afla din materialul de mai jos unde poți sa te bucuri de momente unice in Romania, la mare.

- Zoe Aqua, bursiera Fulbright in Romania, vine alaturi de trupa ei, in 23 iulie 2023, sa susțina un concert de muzica klezmer in sala de spectacole de la Colegiul de Arta din Baia Mare. Concertul va incepe la ora 16, iar intrarea este libera. Intr-un scurt interviu acordat organizatorilor, Zoe ne vorbește…

- Alexandru Cucu, unul dintre cei șase programatori nevazatori din Romania, coordoneaza de peste patru ani cursuri de programare pentru comunitate. Anul acesta s-au inscris cei mai mulți, aproape 40, pentru ca s-a dus vestea ca formarea are un impact real: unul dintre absolvenți, de pilda, lucreaza in…

- Arborele genealogic al familiei regale britanice are radacini in Romania. Mai exact, stra-stra-strabunica regelui Charles s-a nascut in județul Mureș și a copilarit in Cluj. A locuit intr-un castel din localitatea Sangeorgiu de Padure.

- Prezent la Superbet Chess Classic - cea mai importanta competiție gazduita de Romania in noul mileniu, marele campion rus Garry Kasparov, 60 de ani, a acceptat un dialog cu GSP, in care a vorbit mult despre politica, dar și despre șah, inteligența artificiala și o calitate pe care o vede fundamentala…

- Turismul din Romania este tot mai dezvoltat, iar loc de creștere este destul. Vloggerii de la ”Calatori in bascheți” au realizat un top al celor mai tari piscine in aer liber din Romania, care seamana cu cele din Bali sau Maldive.Prima este Cabana Barlogu, de la Someșul Rece, județul Cluj, a doua Cea…

- Turismul din Romania este tot mai dezvoltat, iar loc de creștere este destul. Vloggerii de la ”Calatori in bascheți” au realizat un top al celor mai tari piscine in aer liber din Romania, care seamana cu cele din Bali sau Maldive.Prima este Cabana Barlogu, de la Someșul Rece, județul Cluj, a doua Cea…

- Este un loc superb, de poveste, unde poti petrece momente de neuitat alaturi gasca de prieteni, de familie si sau cu colegii de munca, intr-un teambuilding. Ce are special aceasta cabana? Piscina incalzita, jacuzzi, living mare, cu open space si o terasa generoasa, unde puteti petrece timp de calitate…