Unde se duc deșeurile din toaleta avionului Mulți oameni se intreaba ce se intampla cu conținutul toaletelor din avioane. Pentru a lamuri aceasta dilema, pilotul Garrett a facut un videoclip informativ pe TikTok. Tot in același videoclip, pilotul a deturnat mitul potrivit caruia acest conținut cade din avion in timpul zborului. „Cand ești intr-un avion și trebuie sa te duci la toaleta, unde se duce? Știați ca ori de cate ori trageți apa la toaleta in avion, de fapt nu se varsa in populația de jos? Se duce prin instalații sanitare in partea din spate a aeronavei și in compartimentele de etanșare, unde echipajul de la sol de la destinație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

