Unde se duc banii din facturile românilor. Electrica SA a obținut un profit de 7 ori mai mare decât anul trecut, în primele 9 luni Unde se duc banii din facturile romanilor. Electrica SA a obținut un profit de 7 ori mai mare decat anul trecut, in primele 9 luni Electrica SA, companie la care cel mai mare acționar este statul roman, a incheiat primele noua luni cu un profit net de 534 milioane lei. Este vorba despre o suma de șapte ori mai mare decat cea de anul trecut, in ciuda faptului ca a furnizat mai puțina energie, scrie Economedia. Mai mult, compania a […] Citește Unde se duc banii din facturile romanilor. Electrica SA a obținut un profit de 7 ori mai mare decat anul trecut, in primele 9 luni in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

