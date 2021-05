Stiri pe aceeasi tema

- Bill Gates și Melinda Gates au anunțat pe 3 mai 2021 ca divorțeaza, dupa un mariaj de 27 de ani. La scurt timp dupa anunțul divorțului, fosta soție a cofondatorului Microsoft a plecat in vacanța, alaturi de cei trei copii – Phoebe (18 ani), Rory (21 de ani) și Jennifer (25 de ani). Pentru a se proteja…

- Pentru aproximativ 100.000 de euro pe noapte, Melinda Gates, 56 de ani, fosta soție a fondatorului Microsoft, se rasfața pe o mica insula din Caraibe, unde a inchiriat o reședința de lux pentru ea și cei cei trei copii ai ei, Phoebe (18 ani), Rory (21 de ani) și Jennifer (25 de ani). Potrivit Bild,…

- Melinda (56 de ani) și Bill Gates (65 de ani) și-au anunțat divorțul luni, 3 mai 2021, dupa 27 de ani de casnicie. Fostul cuplu a publicat un mesaj comun in mediul online. Melinda și Bill și-au oficializat relația in anul 1994. „Dupa o mulțime de ganduri și eforturi pentru ca relația noastra sa funcționeze,…

- Divorțul dintre Melinda Gates și cofondatorul Microsoft, Bill Gates, a șocat o lume intreaga. Cei doi au decis sa se desparta dupa 27 de ani de relație, anunțand ca vor continua sa lucreze impreuna la fundația caritabila Bill & Melinda Gates. Exista totuși cateva detalii despre separarea lor la care…

- Bill Gates și Melinda Gates au anunțat, luni, printr-un comunicat comun de presa ca au decis sa puna capat casniciei lor. ”Dupa o îndelunga considerare și multa munca pentru relația noastra, am luat decizia de a pune capat casniciei noastre. În ultimii 27 de ani am crescut trei…

