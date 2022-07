Unde poți experimenta ochelarii de droguri Activitați de amploare ale specialiștilor Agenției Naționale Antidrog din Mureș in perioada 22 – 24 iulie. In acest weekend specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Mureș din cadrul Agenției Naționale Antidrog, vor intensifica activitațile de prevenire a consumului de droguri in cadrul evenimentelor cu public numeros din județul Mureș. Specialistii CPECA Mures … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

