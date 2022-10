Unde au dispărut toți bărbații din Moscova? Un reportaj realizat de The New York Times are o tema mai puțin „obișnuita”. Unde au disparut toți barbații din Moscova – este tema prestigiosului cotidian. Numar mic de barbați in restaurante, magazine și la concerte, in Moscova. Mulți au fost trimiși sa lupte in Ucraina, in timp ce alții au fugit din țara, scrie The New York Times . De exemplu, printre altele, cotidianul vorbește și despre serile de vineri la frizeria Chop-Chop din centrul Moscovei, care erau candva pline de oameni. Dar acum, la inceput de weekend, doar unul din cele patru scaune era ocupat. „Eram plini pana acum de obicei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

