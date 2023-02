Prințul Harry și Meghan Markle formeaza unul din cele mai controversate cupluri din Familia Regala a Marii Britanii. Cei doi au renunțat la titlurile oficiale, s-au mutat departe de casa și au inceput scandaluri peste scandaluri in care au aruncat cu noroi in Casa Regala. Iata ca ducii de Sussex și-au facut recent apariția public […] The post Unde au aparut Meghan Markle și Prințul Harry dupa ultimul scandal. Au fost extrem de fericiți appeared first on Playtech Știri .