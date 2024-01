Unde ar putea ajunge Andrea Compagno: „Contacte sunt de ceva timp”

Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Compagno si George Puscas se lupta intre ei pentru transferul iernii. Ambii au ajuns pe lista unei echipe din Serie B si se poarta deja negocieri. Atacantul italian care a fost pus de Gigi Becali pe „lista neagra” ar putea fi din nou coechipier cu Malcom Edjouma. Jurnalistii de la tuttobari.com…

- Dinamo cauta sa intareasca echipa pentru a forța salvarea de la retrogradare, insa jucatorii aflați pe „radarul” roș-albilor, inclusiv cei de care Gigi Becali vrea sa scape, doresc angajamente de lunga durata, macar un an și jumatate, nu doar pe șase luni. Dinamo a incheiat 2023 cu doua victorii intr-o…

- Echipa italiana Genoa a invins vineri seara, in deplasare, scor 2-1, formatia Sassuolo, in etapa a 17-a din Serie A. In aceeasi etapa echipa Lazio Roma a invins pe Empoli, in deplasare, cu 2-0, potrivit news.ro.Intr-o prima repriza echilibrata, Sassuolo a deschis scorul in meciul cu Genoa, prin Andrea…

- Marcel Pușcaș (63 de ani), directorul executiv de la FCU Craiova, are incredere totala in Andrea Compagno (27), atacantul intrat in dizgrația lui Gigi Becali la FCSB. Cumparat in vara lui 2022 de la FCU Craiova, Andrea Compagno a avut un prim sezon excelent la FCSB, incununat cu 16 goluri in 32 de meciuri.…

- Andrea Compagno (27 de ani), atacantul de la FCSB, e dorit de Spezia, locul 17 in Serie B. Criticat tot mai des de Gigi Becali in acest sezon, Compagno ar putea „scapa” chiar in țara natala, la Spezia, anunța TuttoB. Conducerea clubului cazut din Serie A in vara lui 2023 cauta cu disperare un atacant…

- Adrian Mititelu, patronul de la FCU Craiova, a vorbit despre situația in care Andrea Compagno (27 de ani) se afla la FCSB. Gigi Becali vrea cu orice preț sa scape de atacantul adus in iulie 2022, pentru 1,5 milioane de euro. Patronul FCSB cere 500.000 de euro pentru fostul jucator de la FCU Craiova,…

- Andrea Compagno (27 de ani), atacantul celor de la FCSB, spune ca nu exclude o plecare de la vicecampioana Romaniei atat timp cat nu mai este apreciat de patronul Gigi Becali. Italianul nu traverseaza un sezon foarte bun in tricoul lui FCSB. Andrea Compagno a marcat numai 4 goluri in 20 de meciuri…

- Enervat de tratamentul de care avea parte la FCSB și in special de Gigi Becali, Malcom Edjouma a dorit sa plece neaparat in vara. A ajuns in Serie B, sub forma de imprumut la Bari, unde randamentul mijlocașului central in varsta de 27 de ani este inexistent. FCSB l-a cedat in august pe Edjouma la Bari.…