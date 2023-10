Stiri pe aceeasi tema

- Dj Lalla, tanara gasita moarta in Mamaia, era cazata in apartamentul unui barbat, care a fost intre timp audiat. Artista i-ar fi spus de ce pleaca pe plaja, dar la cateva ore distanța de la ultima lor conversație, a fost gasita moarta.

- Cinci muncitori și-au gasit sfarșitul intr-un accident de groaza, azi dimineața, pe autostrada A1. Toți cei cinci barbați, muncitori cu varste intre 35 și 48 de ani, au murit intr-un microbuz care-i ducea in Baneasa, unde urmau sa construiasca un simulator de zbor. Nu au mai apucat sa ajunga acolo,…

- Un barbat a murit, iar altul a fost grav ranit intr-un accident produs sambata dimineața pe DN6, in județul Timiș, informeaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca accidentul a avut loc pe DN 6 Timișoara-Lugoj, la kilometrul 545+810 metri, la ieșire…

- In urma divorțului, fetița Luanei avea domiciliul la tata, acolo unde se afla atunci cand a murit. Mihai, parintele fetiței, spune ca a observat o imbunatațire in comportamentul micuței, iar in ziua respectiva nu a observat ceva schimbat la copila.

- Cunoscuta emisiune ”Chefi la cuțite” a aparut pe micul ecran in 2016 și a fost caștigata de Cristi Șerb. Foarte multe persoane se intreaba ce s-a intamplat cu primul caștigator al emisiunii. Cum arata acum caștigatorul marelui premiu și ce schimbari au mai aparut in viața acestuia? Ce s-a intamplat…

- Un motociclist din Cluj, comuna Florești, a murit in comuna Lupșa, din județul Alba, dupa ce in fața i-a iesit un camion care transporta lemne. ATENȚIE IMAGINILE VA POT AFECTA EMOȚIONAL!La data de 14 august 2023, in jurul orei 18.45, un tanar de 25 de ani, din comuna Lupșa, județul Alba, in timp ce…

- La aproximativ doua luni de cand au avut loc scene șocante, la o unitate de invațamant din Bosnia, acolo unde un elev in varsta de 14 ani și-a impușcat profesorul, mai multe persoane din Gradacac, un mic oras din nord-estul Bosniei, au murit, dupa ce au fost impușcate mortal. Ce s-a intamplat cu atacatorul.

- O mașina a intrat intr-un grup de 6 motocicliști, potrivit Gazeta de Dimineața.Potrivit poliției, un barbat in varsta de 56 de ani, din Petroșani, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe DN68 din direcția Caransebeș spre Hațeg, a depașit o coloana de mașini, moment in care a intrat intr-un…