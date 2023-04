Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump a fost dus in instanta, in Manhattan, New York, pentru a i se prezenta oficial acuzatiile. Sedinta este coordonata de judecatorul Juan Merchan. Dupa ce a fost identificat formal la sediul Parchetului din Manhattan, Trump a ajuns in sala instantei judiciare, in…

- Dupa punerea sub acuzare, devenind primul fost președinte in aceasta situație, Donald Trump a zburat spre aeroportul LaGuardia din New York cu avionul sau privat inainte de infațișarea fara precedent de maine la tribunal, anunța presa de peste ocean. Fostul președinte american a parasit locuința sa…

- Fostul presedinte american Donald Trump nu va fi incatusat atunci cand se va preda, saptamana viitoare, la New York, pentru a raspunde acuzatiilor penale de care este invinovatit, a declarat vineri avocatul sau, Joe Tacopina, in timp ce un alt avocat al fostului lider SUA, Susan Necheles, a spus ca…

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a fost pus sub acuzare de catre o instanța judiciara din New York, respectiv de catre marele juriu din Manhattan. Decizia reprezinta o premiera in cazul unui fost președinte al SUA. Și vine in contextul in care Trump vrea sa candideze pentru un nou…

- Fostul presedinte Donald Trump a criticat ferm joi inculparea sa de catre justitia din New York, denuntand "o persecutie politica si o ingerinta in alegerile" prezidentiale din 2024, la care este candidat.