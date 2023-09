Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii mureșeni au aprobat in cadrul ședinței de ieri construirea in apropierea orașului Ungheni a unui hangar pentru gararea unui avion pentru intervenții aeromedicale SMURD. Consiliul Județean Mureș a votat totodata și solicitarea adresata Consiliului Local Ungheni pentru trecerea unui teren…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Horea" al Județului Mureș a primit joi, 7 septembrie, vizita unei delegații oficiale, ca parte a proiectului „Asistența in domeniul managementului situațiilor de urgența". Acest proiect vizeaza consolidarea capacitații instituționale in state africane subsahariene,…

- Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan, a vizitat-o, in urma cu cateva zile, pe doamna Maria Cociș din localitatea aparținatoare Vidrasau, cu ocazia implinirii de catre aceasta a varstei de 100 de ani. "Putem spune ca orașul Ungheni are cu ce și de ce sa se mandreasca, pentru ca acest inceput de saptamana…

- Primaria Comunei Tuzla, cu sediul in Comuna Tuzla, str. Constantei, nr. 80A, judetul Constanta, organizeaza in data de 28.08.2023, ora 14.00, licitatie publica deschisa.Obiectul licitatiei: vanzarea urmatorului teren din domeniul privat al Comunei Tuzla, judetul Constanta:Numar cadastral 111322 ndash;…

- Piteștiul intra in posesia a 6,6 ha de teren. Acesta trece din domeniul public al statului, aflat in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public local și in administrarea Consiliului Local, dupa cum a precizat primarul Cristian Gentea. „Este o parte, nefolosita, din fostul teren…

- Avantul Reghin intalnește, miercuri, 2 august, pe teren propriu, de la ora 17.30, pe ACS Tg. Mures 1898- MSE 1898, intr-un meci din turul I al Cupei Romaniei la fotbal. Inaintea acestei confruntari, ambele formații din Liga a 3-a au disputat, zilele trecute, jocuri amicale de pregatire. Formația reghineana,…

- Pompierii mureșeni intervin in aceste momente pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o hala de depozitare situata in localitatea Ungheni. "La fața locului au fost mobilizate 3 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autocisterna, o autospeciala de descarcerare, o autoscara mecanica de intervenție…

- In satul mureșean Deaj, pastorul penticostal Viorel Lacatuș iși traiește a doua viața. Acum, omul care intr-o singura saptamana din pandemie și-a pierdut o nepoțica, o fiica și soția, a facut rost de bani pentru a asfalta un drum, a construit case și coace paini pentru sarmanii din imprejurimi și a…