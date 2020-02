Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a emis vineri autorizatia pentru executarea lucrarilor de foraje geotehnice offshore pe segmentul submarin al viitoarei conducte de alimentare din amonte Ana – STG, in apropierea tarumului, in zona Vadu, judetul Constanta.

- "Autorizatia emisa la solicitarea Black Sea Oil&Gas permite activitati de investigatii geotehnice in interiorul culoarului pe care va fi amplasata conducta submarina ce va transporta gazele extrase din perimetrul offshore Midia catre tarm", a informat vineri ministerul. Zona proiectului…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a emis, vineri, autorizatia pentru executarea lucrarilor de foraje geotehnice offshore pe segmentul submarin al viitoarei conducte de alimentare din amonte Ana - STG, in apropierea tarmului, in zona Vadu din judetul Constanta, potrivit…

- Ministrul interimar al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat vineri, la Mangalia, ca pana la sfarsitul acestui an trebuie finalizate demersurile legislative privind definirea consumatorului vulnerabil, cei ce au nevoie de ajutor putand primi fonduri de la bugetul…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu a declarat luni, la Forumul Capitalului Romanesc ca desi preturile de achizitie a gazelor au scazut pentru furnizori prin OUG 114, consumatorii casnici platesc la fel de mult. Doar furnizorii si-au marit profitul, a spus acesta."In…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a prezentat, vineri, la finalul sedintei de Guvern, principalele modificari care vor fi aduse OUG 114, intre acestea fiind eliminarea plafonelor la energie electrica si gaze si eliminarea taxei de 2% pe cifra de afaceri impusa companiilor…

- Ministrul Economiei, Energiei, Mediului de Afaceri si Turismului, Virgil Popescu, a declarat joi, intr-o postare pe Facebook ca a gasit cand a preluat ministerul, "zero buget", "facturi neplatite" si "afaceri care se vand pe OLX".Citește și: VIDEO Adio, anticipate? Ludovic Orban a scapat porumbelul…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat ca pretul energiei si al gazului nu se va majora incepand cu 2020. In plus, acesta sustine ca ca aproape 90 din OUG 114 va fi abrogata in Parlament, iar toate prevederile din domeniul energiei vor fi anulate, relateaza…