- Procurorii sarbi au demarat urmarirea in justitie a fotbalistului Luka Jovic, de la Real Madrid, pentru violarea regulilor autoizolarii pe perioada starii de urgenta in timpul pandemiei de coronavirus, in martie, a anuntat, joi, agentia Tanjug, noteaza Agerpres.Procuratura cere sase luni de inchisoare…

- Ziarul Unirea Cristiano Ronaldo testat pozitiv cu COVID-19: Atacantul portughez va petrece urmatoarele 14 zile in carantina Cristiano Ronaldo, atacantul portughez al echipei Juventus Torino a fost depistat pozitiv la testul pentru noul coronavirus, potrivit publicației goal.com. Starul portughez va…

- O locuitoare a capitalei a fost reținuta de Procuratura municipiului Chișinau, oficiul Ciocana, de comun cu Serviciul de Informații și Securitate și Inspectoratul de Poliție Ciocana, pentru pregatire de omor intenționat, din interes material, la comanda.

- Atacantul echipei franceze PSG Neymar risca sa lipseasca din finala Champions League, pentru ca a incalcat o regula impusa recent de UEFA in contextul luptei cu COVID-19. Starul brazilian si-a scos tricolul in finalul partidei contra celor de la Leipzing, castigate de PSG cu 3-0, pentru a face un schimb…

- Șase sirieni au fugit dintr-un centru de carantina pentru COVID-19 din Drobeta Turnu Severin. Migrantii au fost prinsi de politistii de frontiera din Mehedinti in data de 2 august, cand incercau sa intre ilegal din Serbia in Romania și au fost dusi intr-un centru de carantina din Drobeta Turnu Severin.…