Una dintre firmele lui Valer Blidar, cel mai bogat aradean, se confrunta cu datorii mari catre bugetul de stat, care au condus la intrarea in insolvența. Este vorba de Arcons Security, cu peste o suta de angajați. Firma are ca acționar unic S.C. ASTRA Vagoane Calatori S.A., care este nucleul unui grup de firme controlate de Valer Blidar, cu afaceri de peste 60 de milioane de euro. In ”Top 300 Capital” al celor mai bogați romani, Blidar se afla pe poziția 28, cu o avere estimata la 150 de milioane de euro.

Inca din 2013, Arcons Security era listata de ANAF ca fiind printre societațile…