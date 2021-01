Una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteoriti va lumina cerul, in aceasta noapte Fenomenul de Quadrantide se va putea observa in noaptea de sambata spre duminica.Dupa ce anul 2020 ne a surprins cu o serie de fenomene celeste importante, precum intalnirea epica dintre Jupiter si Saturn si aparitia cometei Neowise, anul 2021 incepe puternic: cu ploaia de meteoriti Quadrantide, despre care NASA spune ca este una dintre "cele mai spectaculoase ploi de meteoriti".Aceasta va putea fi observata in noaptea dintre 2 si 3 ianuarie.Cvadrantidele, cunoscute si sub forma Quadra ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

