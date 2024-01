Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania cumpara OTP Bank. Ințelegerile privind achiziționarea bancii ungurești, aproape de finalizare OTP si Banca Transilvania, cel mai mare creditor din Romania, sunt mai aproape de un acord, dupa ce directorii lor generali s-au intalnit saptamana trecuta, susțin surse Bloomberg. OTP BanK…

- Republica Moldova și Ucraina au aderat la coridorul vertical de transport a gazelor naturale, din care fac parte in prezent Grecia, Bulgaria, Romania și Ungaria. Memorandumul de ințelegere in acest sens a fost semnat de catre Vestmoldtransgaz, operatorul de sistem de gaze naturale din Republica Moldova,…

- Ungaria vrea sa atraga fondul suveran de investitii din Qatar (QIA) in consortiul pe care Guvernul Orban il pune la punct pentru a prelua aeroportul international de la Budapesta, transmite Bloomberg.Un acord privind preluarea acestui aeroport este pe punctul de a fi finalizat insa semnarea contractului…

- OTP BanK Nyrt., cel mai mare grup bancar din Ungaria, are bani de cheltuit dupa cresterea profitului si intentioneaza sa continue sirul de achizitii care l-au transformat intr-o forta regionala, a declarat directorul general Sandor Csanyi intr-un interviu pentru Bloomberg."Trebuie sa avem noi planuri…

- Tranzacția se face pentru 1,3 miliarde de euro, a anunțat MidEuropa Partners, fondul de investiții care deține Profi. Achiziția va crea unul dintre cei mai mari retaileri din Romania, cu vanzari combinate de peste 20 de miliarde lei și va fi efectiva dupa primirea aprobarilor din partea autoritaților…