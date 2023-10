Stiri pe aceeasi tema

- Marile banci americane profita in continuare din plin de pe urma dobanzilor mari si economiei rezistente, dar vad vremuri grele la orizont, arata o analiza din Ziarul Financiar.Bancile au putut majora dobanzile percepute pentru credite mai rapid decat pe cele oferite pentru depozite, insa acestea…

- Targul „ExpoFashion” – Ediția de Toamna a revenit la Buzau. Timp de cinci zile, buzoienii iși vor putea cumpara de aici articole de imbracaminte, incalțaminte și accesorii de la producatorii și comercianții sosiți din toata țara. Evenimentul are loc in perioada 4 – 8 octombrie 2023, in parcarea Penny…

- In prima jumatate a anului s-au deschis circa 3.400 proceduri noi de insolvența, se arata intr-un studiu Coface transmis marți. Numarul companiilor insolvente cu cifra de afaceri de peste 0,5 mil. EUR a scazut de la 164 de companii la 154.

- Produsul Intern Brut al Romaniei se mentine pe o crestere usoara, insa evolutia industriei si a constructiilor, la pachet cu deficitul bugetar si cel comercial, ofera motive de ingrijorare, spune Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania. Acesta precizeaza ca o analiza mai atenta a datelor…

- ANALIZA: Numarul companiilor intrate in insolventa a scazut cu 6,2% in primul semestruNumarul companiilor intrate in insolventa a scazut cu 6,2% in primul semestru, la 3.290, fata de 3.510 in aceeasi perioada a anului trecut, arata o analiza a CITR, companie activa pe piata de insolventa si restructurare,…

- Analiza REI: Companiile au la dispozitie fonduri nerambursabile de peste 6,5 miliarde euro in a doua jumatate a acestui an, pentru proiecte in agricultura, energie verde, reciclare, industria alimentara sau productie materiale de constructii. Antreprenorii si companiile din Romania vor avea la dispozitie,…

- Continuarea atacurilor rusești asupra porturilor dunarene din Reni și Ismail ar putea avea repercusiuni asupra volumului de marfuri transportat de compania romaneasca Transport Trade Services (TTS), potrivit unei analize a societații de investiții Tradeville. Analiza, care se bazeaza pe surse publice…

- Vamesii ieseni au confiscat mii de articole de imbracaminte si incaltaminte nedeclarate, provenite din China, in valoare de aproximativ 243.000 de lei, susceptibile a fi contrafacute, informeaza Autoritatea Vamala Romana. ‘In perioada 20.07 – 24.07.2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Echipe…