Un vulcan din Peninsula Reykjanes – Islanda a erupt! Un vulcan a erupt in peninsula Reykjanes din sud-vestul Islandei. Erupția s-a produs dupa saptamani de activitate seismica intensa in zona, care a dus la evacuarea orașelului Grindavik. Un vulcan a erupt in mod dramatic luni seara, in Islanda, in jurul orei locale 22.17. Explozii spectaculoase de lava și fum au luminat cerul nopții, dupa saptamani de activitate seismica, care au determinat evacuarea orașelului Grindavik, situat la numai 3 km departare de vulcan. Erupția a fost precedata de un cutremur puternic cu o ora inainte, a informat Biroul Meteorologic Islandez intr-un comunicat. Biroul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

