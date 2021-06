Stiri pe aceeasi tema

- Alex Dragomir a murit vineri la doar 17 ani din cauza unor probleme la inima. Romanul era stabilit in Anglia si urma cursurile unei scoli din Birmingham. Cunoscut in mediul online drept Sir Kipsta, a strans peste 17.000 de urmaritori pe Yotube si aproape 19.000 pe Twitter, el fiind mare fan al echipei…

- Cunoscutul vlogger Selly, pe numele sau real Andrei Selaru, a ajuns, pe 1 iunie, la trei milioane de abonati pe canalul de YouTube, deschis cu opt ani in urma. Acesta le-a multumit fanilor intr-o postare pe Instagram si a promis ca urmaritorii sai vor afla mai multe lucruri interesante de la el pe viitor.

- Lidia și Estera Buble așteapta cu nerabdare plecarea in Asia Express, iar cele doua surori se pregatesc temeinic pentru a luat cu asalt Drumul Imparaților. Artista și sora sa le-au transmis și un mesaj emoționant fanilor și promit sa dea tot ce au mai bun.

- Deși un personaj controversat, care i-a adus multe critici, Mirela Vaida s-a atașat de candva invitații ei permanenți in emisiunea ”Acces Direct”. A trait fiecare intamplare alaturi de ei și a incercat, alaturi de ceilalți specialiști veniți in platou, sa ii indrume spre o traiectorie plana. Veronica…

- Starea de sanatate a celebrului jucator de golf Tiger Woods este din ce in ce mai buna și, surprinzator pentru toți fanii, acesta s-a intors pe terenul de golf. Bineințeles, pentru cateva fotografii. Tiger Woods i-a incantat pe toți urmaritorii lui de pe Instagram cu o fotografie de colecție care demonstreaza…

- Viorica de la Clejani este in doliu! Tatal indragitei cantarețe s-a stins din viața, lasand in urma regrete adanci in inimile membrilor familiei sale. Vizibil indurerata, celebra artista a postat un mesaj sfașietor pe rețelele de socializare prin care și-a exprimat suferința.

- Un tanar din Constanța a ieșit marți seara la geam și le-a transmis un mesaj disperat protestatarilor impotriva restricțiilor, care marșaluiau pe strazi:„A murit tata acum doua zile de Covid și voi protestați? Sa va fie rușine! Oamenii aia la Infecțioase, acolo, se lupta pentru noi și voi? Sunteți niște…

- Un cetatean roman in varsta de 54 de ani este suspect intr-o ancheta de proportii derulata de autoritatile din Costa Rica in legatura cu distribuirea unei bauturi alcoolice cu metanol. In urma consumului ar fi murit mai mult de persoane cu varste intre 23 si 82 de ani.